Опрос показал, сколько украинских беженцев хотят вернуться из Польши

Украинский митинг в Польше. Фото: Reuters

Более половины украинских беженцев в Польше хотят вернуться домой, однако большинство из них связывают такое решение с завершением войны. В то же время почти каждый второй допускает возможность остаться жить за границей на постоянной основе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты опроса Rating Group.

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Украинцы в Польше. Фото: Reuters

Когда украинцы готовы вернуться

По результатам социологического исследования, 51% украинских беженцев заявили о намерении вернуться в Украину. Из них только 8% готовы сделать это в ближайшее время, тогда как 43% планируют возвращение после завершения войны.

В то же время 26% опрошенных не собираются возвращаться, а 23% пока не определились со своими планами.

Главным условием возвращения украинцы назвали безопасность и стабильность в стране — этот фактор выбрали 71% респондентов. Также важными условиями они считают развитие экономики, возможность найти работу, отсутствие внутренних конфликтов и восстановление социальной инфраструктуры.

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Исследование также показало, что 44% украинских беженцев допускают возможность остаться жить за границей навсегда. Из них 40% хотели бы и дальше проживать именно в Польше.

Кроме того, 34% респондентов рассматривают возможность получения польского гражданства, тогда как 46% не планируют оформлять такой статус.

Как украинцы оценивают жизнь в Польше

По результатам опроса, 57% украинцев довольны уровнем своей адаптации в Польше, а 60% оценили собственное знание польского языка как среднее или высокое.

Чаще всего украинские беженцы жалуются на негативный информационный фон в СМИ — об этом сообщили 45% опрошенных. Среди других проблем респонденты назвали ухудшение психического здоровья, ограниченный доступ к качественной медицине, недостаточные возможности для самореализации, жилищные трудности и финансовые вопросы.

Также 31% опрошенных заявили о случаях дискриминации из-за национальности, а 22% — из-за использования украинского языка.

Отметим, что 73% украинских беженцев уже имеют работу, а 81% арендуют жилье.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об изменениях правил аренды жилья в Польше. Нововведения должны усилить защиту владельцев квартир и упростить процедуру выселения арендаторов, нарушающих условия договора.

Также Новини.LIVE писал о новом специальном статусе для украинцев в Польше после завершения временной защиты.