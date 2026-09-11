Опрос показал, сколько украинских беженцев хотят вернуться из Польши

Половина украинских беженцев в Польше планирует вернуться домой
Более половины украинских беженцев в Польше хотят вернуться домой, однако большинство из них связывают такое решение с завершением войны. В то же время почти каждый второй допускает возможность остаться жить за границей на постоянной основе.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты опроса Rating Group.
Когда украинцы готовы вернуться
По результатам социологического исследования, 51% украинских беженцев заявили о намерении вернуться в Украину. Из них только 8% готовы сделать это в ближайшее время, тогда как 43% планируют возвращение после завершения войны.
В то же время 26% опрошенных не собираются возвращаться, а 23% пока не определились со своими планами.
Главным условием возвращения украинцы назвали безопасность и стабильность в стране — этот фактор выбрали 71% респондентов. Также важными условиями они считают развитие экономики, возможность найти работу, отсутствие внутренних конфликтов и восстановление социальной инфраструктуры.
Исследование также показало, что 44% украинских беженцев допускают возможность остаться жить за границей навсегда. Из них 40% хотели бы и дальше проживать именно в Польше.
Кроме того, 34% респондентов рассматривают возможность получения польского гражданства, тогда как 46% не планируют оформлять такой статус.
Как украинцы оценивают жизнь в Польше
По результатам опроса, 57% украинцев довольны уровнем своей адаптации в Польше, а 60% оценили собственное знание польского языка как среднее или высокое.
Чаще всего украинские беженцы жалуются на негативный информационный фон в СМИ — об этом сообщили 45% опрошенных. Среди других проблем респонденты назвали ухудшение психического здоровья, ограниченный доступ к качественной медицине, недостаточные возможности для самореализации, жилищные трудности и финансовые вопросы.
Также 31% опрошенных заявили о случаях дискриминации из-за национальности, а 22% — из-за использования украинского языка.
Отметим, что 73% украинских беженцев уже имеют работу, а 81% арендуют жилье.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об изменениях правил аренды жилья в Польше. Нововведения должны усилить защиту владельцев квартир и упростить процедуру выселения арендаторов, нарушающих условия договора.
Также Новини.LIVE писал о новом специальном статусе для украинцев в Польше после завершения временной защиты.