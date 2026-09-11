Опитування показало, скільки українських біженців хочуть повернутися з Польщі

Український мітинг в Польщі. Фото: Reuters

Понад половина українських біженців у Польщі хочуть повернутися додому, однак більшість із них пов'язує таке рішення із завершенням війни. Водночас майже кожен другий допускає можливість залишитися жити за кордоном на постійній основі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на результати опитування Rating Group.

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Українці в Польщі. Фото: Reuters

Коли українці готові повернутися

За результатами соціологічного дослідження, 51% українських біженців заявили про намір повернутися в Україну. Із них лише 8% готові зробити це найближчим часом, тоді як 43% планують повернення після завершення війни.

Водночас 26% опитаних не збираються повертатися, а 23% поки не визначилися зі своїми планами.

Головною умовою повернення українці назвали безпеку та стабільність у країні — цей фактор обрали 71% респондентів. Також важливими умовами вони вважають розвиток економіки, можливість знайти роботу, відсутність внутрішніх конфліктів і відновлення соціальної інфраструктури.

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Дослідження також показало, що 44% українських біженців допускають можливість залишитися жити за кордоном назавжди. Із них 40% хотіли б і надалі проживати саме в Польщі.

Крім того, 34% респондентів розглядають можливість отримання польського громадянства, тоді як 46% не планують оформлювати такий статус.

Як українці оцінюють життя у Польщі

За результатами опитування, 57% українців задоволені рівнем своєї адаптації в Польщі, а 60% оцінили власне знання польської мови як середнє або високе.

Найчастіше українські біженці скаржаться на негативний інформаційний фон у медіа — про це повідомили 45% опитаних. Серед інших проблем респонденти назвали погіршення психічного здоров'я, обмежений доступ до якісної медицини, недостатні можливості для самореалізації, житлові труднощі та фінансові питання.

Також 31% опитаних заявили про випадки дискримінації через національність, а 22% — через використання української мови.

Зазначимо, що 73% українських біженців уже мають роботу, а 81% орендують житло.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зміни правил оренди житла в Польщі. Нововведення мають посилити захист власників квартир та спростити процедуру виселення орендарів, які порушують умови договору.

Також Новини.LIVE писав про новий спеціальний статус для українців у Польщі після завершення тимчасового захисту.