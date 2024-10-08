Кротевич подверг критике власть и военное командование за заработную плату курсантов

Начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич. Фото: https://t.me/ein_fruhling_2

Начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич подверг критике высшее военное командование и народных депутатов. Он заявил, что в Украине российский пленник зарабатывает больше денег, чем украинский курсант-военнослужащий.

Об этом Богдан Кротевич высказался на своем канале в Telegram.

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Богдан Кротевич резко отреагировал на новости в медиа по поводу денежного довольствия и привел два примера. В частности, он упомянул о денежном довольствии оккупантов за согласие пойти воевать против Украины. Мол, в Белгородской области за это обещают 31 тысячу долларов.

Между тем, российские военнопленные получают в украинском плену 1500 гривен заработной платы, тогда как курсанты-военнослужащие ВСУ получают от 620 до 790 гривен.

"Уже не знаю, каким образом можно продолжать так низко и беспринципно плевать на свое население и военнослужащих, которые фактически дают всем украинцам право на существование. Каждый раз, когда я уверен, что ничего в этом мире меня больше не удивит — либо политики, либо высшее военное руководство просто будто говорят "холд май бир" и плюют в лицо всем военным в первую очередь", — высказался Кротевич.

Подполковник подверг резкой критике народных депутатов, которые, по его мнению, из-за страха потери должности и состояния ничего не делают.

"Каждый преследует собственные интересы, но не интересы государства. Достойны ли вы того, что борется за вас каждый день украинская армия?" – пишет он.

Между тем он добавил, что защитой интересов курсантов занимаются они лично совместно с некоторыми военнослужащими. Мол, в стране нет тех, кто занимался бы решением такой проблемы.

Также он призвал всех, кто готов решить проблему с курсантами, написать ему в "личные сообщения".

Напомним, летом Богдан Кротевич обратился в ГБР и написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях. Позже стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Затем Богдан Кротевич подал в суд на ГБР и заявил, что ему угрожают. Отметим, что уже в конце сентября стало известно, что суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против генерала Содоля.