Кротевич розкритикував владу та військове командування за заробітну плату курсантів

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич. Фото: https://t.me/ein_fruhling_2

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич розкритикував вище військове командування та народних депутатів. Він заявив, що в Україні російський полонений заробляє більше грошей, ніж український курсант-військовослужбовець.

Про це Богдан Кротевич висловився на власному каналі у Telegram.

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Богдан Кротевич різко відреагував на новини в медіа щодо грошового забезпечення та навів два приклади. Зокрема, він згадав про грошове забезпечення окупантів за згоду піти воювати проти України. Мовляв, у Білгородській області за це обіцяють 31 тисячу доларів.

Тим часом російські військовополонені отримують в українському полоні 1500 гривень заробітної плати, тоді як курсанти-військовослужбовці ЗСУ отримують від 620 до 790 гривень.

"Вже не знаю, яким чином можна продовжувати так низько та безпринципно плювати на своє населення та військовослужбовців, які фактично дають всім українцям право на існування. Кожен раз, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує — або політики, або вище військове керівництво просто ніби кажуть "холд май бір" і плюють в лице всім військовим в першу чергу", — висловився Кротевич.

Підполковник різко розкритикував народних депутатів, які, на його думку, через страх втрати посади та статків нічого не роблять.

"Кожен переслідує власні інтереси, але не інтереси держави. Чи достойні ви того, що виборює вам кожен день українська армія?" — пише він.

Тим часом він додав, що захистом інтересів курсантів займаються вони ж особисто спільно з деякими військовослужбовцями. Мовляв, в країні нема тих, хто опікувався б вирішенням такої проблеми.

Також він закликав усіх, хто готовий розв'язати проблему з курсантами, написати йому в "особисті повідомлення".

Нагадаємо, влітку Богдан Кротевич звернувся до ДБР та написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Згодом Богдан Кротевич подав до суду на ДБР та заявив, що йому погрожують. Зазначимо, що вже наприкінці вересня стало відомо, що суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля.