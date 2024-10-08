Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Полонені РФ зароблять більше, ніж курсанти ЗСУ — Кротевич звернувся до влади arrow

Полонені РФ зароблять більше, ніж курсанти ЗСУ — Кротевич звернувся до влади

8 жовтня 2024 11:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кротевич розкритикував владу та військове командування за заробітну плату курсантів
Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич. Фото: https://t.me/ein_fruhling_2
Анастасія Постоєнко - Редактор

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич розкритикував вище військове командування та народних депутатів. Він заявив, що в Україні російський полонений заробляє більше грошей, ніж український курсант-військовослужбовець.

Про це Богдан Кротевич висловився на власному каналі у Telegram.

Читайте також:

Окупант у полоні заробляє вдвічі більше, ніж український курсант 

Богдан Кротевич різко відреагував на новини в медіа щодо грошового забезпечення та навів два приклади. Зокрема, він згадав про грошове забезпечення окупантів за згоду піти воювати проти України. Мовляв, у Білгородській області за це обіцяють 31 тисячу доларів. 

Тим часом російські військовополонені отримують в українському полоні 1500 гривень заробітної плати, тоді як курсанти-військовослужбовці ЗСУ отримують від 620 до 790 гривень.

"Вже не знаю, яким чином можна продовжувати так низько та безпринципно плювати на своє населення та військовослужбовців, які фактично дають всім українцям право на існування. Кожен раз, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує — або політики, або вище військове керівництво просто ніби кажуть "холд май бір" і плюють в лице всім військовим в першу чергу", — висловився Кротевич.

Підполковник різко розкритикував народних депутатів, які, на його думку, через страх втрати посади та статків нічого не роблять. 

"Кожен переслідує власні інтереси, але не інтереси держави. Чи достойні ви того, що виборює вам кожен день українська армія?" — пише він. 

Тим часом він додав, що захистом інтересів курсантів займаються вони ж особисто спільно з деякими військовослужбовцями. Мовляв, в країні нема тих, хто опікувався б вирішенням такої проблеми. 

Також він закликав усіх, хто готовий розв'язати проблему з курсантами, написати йому в "особисті повідомлення".

Нагадаємо, влітку Богдан Кротевич звернувся до ДБР та написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Згодом Богдан Кротевич подав до суду на ДБР та заявив, що йому погрожують. Зазначимо, що вже наприкінці вересня стало відомо, що суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содоля.

скандал ЗСУ полк "Азов" народні депутати війна Богдан Кротевич

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників