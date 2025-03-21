Полковника ВСУ будут судить за фиктивную службу жены и хищение миллиона

Следственные действия. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении полковника медицинской службы ВСУ, его жены, а также командира медицинской роты, которые фигурируют в деле о присвоении государственных средств в условиях военного положения. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, полковник договорился со своим подчиненным, который имел должность командира роты, о том, что он поможет формально оформить жену на должность медицинской сестры. Несмотря на это, женщина не была военнослужащей, не проходила службу, а все время находилась дома с ребенком.

Оформление происходило дистанционно: все документы она передавала через мессенджер, ни разу не появившись в части. Полковник лично контролировал процесс и помогал оформлять фальшивые документы, по которым его жене регулярно начисляли денежное обеспечение и "боевые" выплаты за участие в боевых действиях.

Таким образом с июля 2023 года и до марта 2024-го она "работала", как медсестра в отделении реабилитации, хотя на самом деле не выполняла никаких обязанностей. В итоге за восемь месяцев она незаконно получила почти 1 миллион гривен.

Полковнику, его жене и командиру роты инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме этого, командира роты также обвиняют во внесении ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Интересно, что в ходе обысков в доме полковника также был обнаружен автомат и почти 500 патронов. Оружие, как выяснилось, значилось как потерянное в бою и ранее принадлежало погибшему украинскому военнослужащему. Из-за этого полковнику выдвинули дополнительные обвинения в похищении оружия и незаконном хранении боеприпасов (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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