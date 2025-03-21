Полковника ЗСУ судитимуть за фіктивну службу дружини та розкрадання мільйона

Слідчі дії. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо полковника медичної служби ЗСУ, його дружини, а також командира медичної роти, які фігурують у справі про привласнення державних коштів в умовах воєнного стану. Справу скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, полковник домовився зі своїм підлеглим, який мав посаду командира роти, про те, що він допоможе формально оформити лружину на посаду медичної сестри. Попри це, жінка не була військовослужбовицею, не проходила службу, а весь час перебувала вдома з дитиною.

Оформлення відбувалося дистанційно: усі документи вона передавала через месенджер, жодного разу не з’явившись у частині. Полковник особисто контролював процес і допомагав оформлювати фальшиві документи, за якими його дружині регулярно нараховували грошове забезпечення та "бойові" виплати за участь у бойових діях.

Таким чином з липня 2023 року й до березня 2024-го вона "працювала", як медсестра у відділенні реабілітації, хоча насправді не виконувала жодних обов’язків. У підсумку за вісім місяців вона незаконно отримала майже 1 мільйон гривень.

Полковнику, його дружині та командиру роти інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Окрім цього, командира роти також обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Цікаво, що в ході обшуків в будинку полковника також було виявлено автомат і майже 500 набоїв. Зброя, як з’ясувалося, значилася як втрачена у бою і раніше належала загиблому українському військовослужбовцю. Через це полковнику висунули додаткові обвинувачення у викраденні зброї та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України).

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