Любит есть ночью — в Чернобыле сфотографировали опасного зверя

Чернобыльский лес. Иллюстративное фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльском заповеднике удалось запечатлеть на фото дикое животное, которое ест ночью. Его считают достаточно сильным и опасным зверем, которого следует остерегаться.

Снимки животного опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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"Вы уже поняли, что дикие свиньи в Заповеднике живут, ежедневно добывают пищу, плодятся, частенько дерутся между собой и постоянно двигаются", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что среди этих животных существуют и одиночки — более уверенные и спокойные экземпляры, которых больше всего в жизни волнует наполненность собственного желудка.

"Не доел днем — доест потемки. Кабанам ночью есть безвредно", — пошутили в Заповеднике.

Дикий кабан, который ест. Фото: Чернобыльский заповедник

Напомним, что на территории Бродовского лесфонда Карпатский лесной офис Львовской области зафиксирована наибольшая популяция бизонов в Украине. Большинство из них — беловежского подвида. Он считается самым большим по линейным и весовым показателям среди всего рода Bison.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили енота уссурийского, который несвойствен для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку. Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прирастая в весе вдвое.