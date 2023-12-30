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Любит есть ночью — в Чернобыле сфотографировали опасного зверя

30 декабря 2023 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Любит есть ночью — в Чернобыле сфотографировали опасного зверя
Чернобыльский лес. Иллюстративное фото: Чернобыльский заповедник
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чернобыльском заповеднике удалось запечатлеть на фото дикое животное, которое ест ночью. Его считают достаточно сильным и опасным зверем, которого следует остерегаться.

Снимки животного опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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"Вы уже поняли, что дикие свиньи в Заповеднике живут, ежедневно добывают пищу, плодятся, частенько дерутся между собой и постоянно двигаются", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что среди этих животных существуют и одиночки — более уверенные и спокойные экземпляры, которых больше всего в жизни волнует наполненность собственного желудка.

"Не доел днем — доест потемки. Кабанам ночью есть безвредно", — пошутили в Заповеднике.

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Дикий кабан, который ест. Фото: Чернобыльский заповедник

Напомним, что на территории Бродовского лесфонда Карпатский лесной офис Львовской области зафиксирована наибольшая популяция бизонов в Украине. Большинство из них — беловежского подвида. Он считается самым большим по линейным и весовым показателям среди всего рода Bison.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили енота уссурийского, который несвойствен для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку. Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прирастая в весе вдвое.

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