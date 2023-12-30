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Полюбляє їсти вночі — у Чорнобилі сфотографували небезпечного звіра

30 грудня 2023 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Полюбляє їсти вночі — у Чорнобилі сфотографували небезпечного звіра
Чорнобильський ліс. Ілюстративне фото: Чорнобильський заповідник
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чорнобильському заповіднику вдалося зафіксувати на фото дику тварину, яка їсть вночі. Її вважають досить сильним та небезпечним звіром, якого варто остерігатися.

Знімки тварини опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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"Ви вже зрозуміли, що дикі свині в Заповіднику живуть, щоденно здобувають їжу, плодяться, частенько б’ються між собою й постійно рухаються", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що серед цих тварин існують й одинаки — більш впевнені й спокійні екземпляри, яких найбільше в житті хвилює наповненість власного шлунку.

"Не доїв вдень — доїсть потемки. Кабанам вночі їсти нешкідливо", — пожартували в Заповіднику.

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Дикий кабан, що їсть. Фото: Чорнобильський заповідник

Нагадаємо, що на теренах Бродівського лісфонду Карпатський лісовий офіс, що на Львівщині, зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні. Більшість з них — біловезького підвиду. Він вважається найбільшим за лінійними та ваговими показниками серед усього роду Bison.

Також ми писали, що у Чорнобильському заповіднику у Київській області помітили єнота уссурійського, який неприродній для цієї місцевості, адже в таку пору він впадає у сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.

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