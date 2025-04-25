Полицейский пользуясь служебным положением помогал уклонистам

Полиция проверяет документы. Иллюстративное фото: УНИАН

В Винницкой области состоялся суд над полицейским, которого обвинили в помощи уклонистам. Он помогал военнообязанным незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что обвиняемый, используя свое служебное положение и удостоверение работника полиции организовал переправку четырех человек через государственную границу Украины. За каждую услугу полицейский получал значительное денежное вознаграждение.

Во время судебного разбирательства обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности и добровольно перечислил на счет Вооруженных Сил Украины 258 тыс. грн.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, судья назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако, с учетом признания виновности и взноса в пользу Вооруженных Сил Украины, реальный срок наказания заменен на один год условного.

Деньги, полученные обвиняемым за незаконную переправку лиц, конфискованы в пользу государства.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался от повестки, его приговорили к трем годам лишения свободы.

А во Львовской области военнослужащий обратился в суд, чтобы уволиться из армии, поскольку имел больную мать.