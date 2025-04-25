Поліціянт користуючись службовим положенням допомагав ухилянтам

Поліція перевіряє документи. Ілюстративне фото: УНІАН

На Вінниччині відбувся суд над поліціянтом, якого звинуватили у допомозі ухилянтам. Він допомагав військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений, використовуючи своє службове становище та посвідчення працівника поліції організував переправлення чотирьох осіб через державний кордон України. За кожну послугу поліціянт отримував значну грошову винагороду.

Під час судового розгляду обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості та добровільно перерахував на рахунок Збройних Сил України 258 тис. грн.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суддя призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, з урахуванням визнання винуватості та внеску на користь Збройних Сил України, реальний термін покарання замінено на один рік умовного.

Гроші, отримані обвинуваченим за незаконне переправлення осіб, конфісковані на користь держави.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відмовився від повістки, його засудили до трьох років позбавлення волі.

А у Львівській області військовослужбовець звернувся до суду, аби звільнитися з армії, оскільки мав хвору матір.