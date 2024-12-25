Комендантский час в Украине — полиция сможет задерживать за нарушение

Правоохранители на улице во время комендантского часа. Фото: УП

Полиции могут предоставить право задерживать нарушителей комендантского часа в формате принуждения. Также предполагается увеличение штрафа за его нарушение.

Об этом рассказал адвокат Сергей Войченко в эфире Киев24.

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Нарушение комендантского часа

По словам Войченко, соответствующий законопроект подали в Верховную Раду. Так, полицейские могут получить право задерживать нарушителей и отправлять их в отделение.

Кроме того, предполагается увеличение штрафа за нарушение комендантского часа:

за первый раз — от 850 до 1 700 грн;

за повторное нарушение — от 1 700 до 3 400 грн.

В то же время для граждан, находящихся на улице, предусмотрены исключения в следующих случаях:

следование к укрытиям;

оказание медицинской помощи;

сопровождение раненых или тяжелобольных;

проведение эвакуации или спасательных мер.

Напомним, в КГВА отметили, что на период рождественских праздников в столице не будут менять комендантский час. Это невозможно из-за ситуации безопасности.

Также мы писали, что с приближением рождественско-новогодних праздников увеличивается вероятность использования пиротехнических средств. Но сейчас в Украине они запрещены продавать и использовать, а за нарушения грозят значительные штрафы.