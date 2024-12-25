Комендантська година в Україні — поліція зможе затримувати за порушення

Правоохоронці на вулиці під час комендантської години. Фото: УП

Поліції можуть надати право затримувати порушників комендантської години у форматі примусу. Також передбачається збільшення штрафу за її порушення.

Про це розповів адвокат Сергій Войченко в ефірі Київ24.

Читайте також:

Порушення комендантської години

За словами Войченка, відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради. Так, поліціянти можуть отримати право затримувати порушників та відправляти їх до відділку.

Окрім того, передбачається збільшення штрафу за порушення комендантської години:

за перший раз — від 850 до 1700 грн;

за повторне порушення — від 1700 до 3400 грн.

Водночас для громадян, які перебувають на вулиці, передбачено винятки у таких випадках:

прямування до укриттів;

надання медичної допомоги;

супроводження поранених чи тяжкохворих;

проведення евакуації або рятувальних заходів.

Нагадаємо, у КМВА зазначили, що на період різдвяних свят в столиці не змінюватимуть комендантську годину. Це є неможливим через безпекову ситуацію.

Також ми писали, що з наближенням різдвяно-новорічних свят збільшується ймовірність використання піротехнічних засобів. Але зараз в Україні їх заборонено продавати та використовувати, а за порушення загрожують значні штрафи.