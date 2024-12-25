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Поліція зможе затримувати порушників комендантської години

25 грудня 2024 14:34
Карина Приходько - Редактор
Комендантська година в Україні — поліція зможе затримувати за порушення
Правоохоронці на вулиці під час комендантської години. Фото: УП
Карина Приходько - Редактор

Поліції можуть надати право затримувати порушників комендантської години у форматі примусу. Також передбачається збільшення штрафу за її порушення.

Про це розповів адвокат Сергій Войченко в ефірі Київ24.

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За словами Войченка, відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради. Так, поліціянти можуть отримати право затримувати порушників та відправляти їх до відділку. 

Окрім того, передбачається збільшення штрафу за порушення комендантської години:

  • за перший раз — від 850 до 1700 грн;
  • за повторне порушення — від 1700 до 3400 грн.

Водночас для громадян, які перебувають на вулиці, передбачено винятки у таких випадках:

  • прямування до укриттів;
  • надання медичної допомоги;
  • супроводження поранених чи тяжкохворих;
  • проведення евакуації або рятувальних заходів.

Нагадаємо, у КМВА зазначили, що на період різдвяних свят в столиці не змінюватимуть комендантську годину. Це є неможливим через безпекову ситуацію.

Також ми писали, що з наближенням різдвяно-новорічних свят збільшується ймовірність використання піротехнічних засобів. Але зараз в Україні їх заборонено продавати та використовувати, а за порушення загрожують значні штрафи.

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