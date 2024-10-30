Поджоги отделения Укрпочты и релейного шкафа Укрзализныци — СБУ разоблачила злоумышленников

Следственные действия. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали 16-летнего студента техникума, который во время комендантского часа поджег три отделения Укрпочты. В то же время в Житомирской области задержали двоих мужчин, которые подожгли объект Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 30 октября.

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Поджигая почтовые учреждения в Киеве, 16-летний студент действовал по указаниям российских спецслужб, снимал все на видео, пытаясь получить вознаграждение, однако деньги так и не получил. Его действия были зафиксированы полицейскими, объявившими подозрение за умышленное уничтожение имущества путем поджога, что может привести к наказанию до десяти лет заключения.

Последствия поджога. Фото: Нацполиция

Поджог в Житомирской области

В то же время в Житомирской области задержали двоих мужчин, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци. Один из злоумышленников совершал поджог, а другой снимал процесс для отчета российскому куратору. Обоим подозреваемым объявили подозрение за диверсию в условиях военного положения, что грозит им наказанием до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Последствия поджога. Фото: Нацполиция

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

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