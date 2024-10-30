Підпали відділення Укрпошти та релейної шафи Укрзалізниці — СБУ викрила зловмисників

Слідчі дії. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали 16-річного студента технікуму, який під час комендантської години підпалив три відділення Укрпошти. Водночас на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підпалили об'єкт Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 30 жовтня.

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Підпалюючи поштові установи в Києві, 16-річний студент діяв за вказівками російських спецслужб, знімав все на відео, намагаючись отримати винагороду, проте гроші так і не отримав. Його дії зафіксували поліцейські, які оголосили підозру за умисне знищення майна шляхом підпалу, що може призвести до покарання до десяти років ув’язнення.

Наслідки підпалу. Фото: Нацполіція

Підпал на Житомирщині

Водночас на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці. Один із зловмисників здійснював підпал, а інший знімав процес для звіту російському куратору. Обом підозрюваним оголосили підозру за диверсію в умовах воєнного стану, що загрожує їм покаранням до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Наслідки підпалу. Фото: Нацполіція

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

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