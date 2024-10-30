Підпали відділення Укрпошти та релейної шафи Укрзалізниці — СБУ викрила зловмисників

Поліція викрила паліїв об'єктів Укрзалізниці та Укрпошти
У Києві правоохоронці затримали 16-річного студента технікуму, який під час комендантської години підпалив три відділення Укрпошти. Водночас на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підпалили об'єкт Укрзалізниці.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 30 жовтня.
Підпали в Києві
Підпалюючи поштові установи в Києві, 16-річний студент діяв за вказівками російських спецслужб, знімав все на відео, намагаючись отримати винагороду, проте гроші так і не отримав. Його дії зафіксували поліцейські, які оголосили підозру за умисне знищення майна шляхом підпалу, що може призвести до покарання до десяти років ув’язнення.
Підпал на Житомирщині
Водночас на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці. Один із зловмисників здійснював підпал, а інший знімав процес для звіту російському куратору. Обом підозрюваним оголосили підозру за диверсію в умовах воєнного стану, що загрожує їм покаранням до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
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