Полиция расследует аферу с военной формой на миллионы гривен

Следственные действия в доме нардепа. Фото: Нацполиция

Национальная полиция разоблачила эксрадника из Министерства обороны и народного депутата на афере на миллионы долларов на закупки военной формы в 2022 году. По этому делу фигурирует также иностранный гражданин.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 28 ноября.

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Афера на покупке военной формы

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Сообщается, что чтобы завладеть бюджетными средствами на заказ более одного миллиона комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, которые заключили в 2022 году по завышенным ценам, бывший советник экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов. Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец.

Полученные более 10 миллионов долларов в разнице от стоимости закупки планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и чиновниками оборонного ведомства.

Сотрудники полиции. Фото: Нацполиция

Правоохранители в рабочем кабинете подозреваемого. Фото: Нацполиция

Военная форма. Фото: Нацполиция

Правоохранители совершают следственные действия. Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что украинская певица SOWA чуть не очутилась в полицейском участке. Артистка вместе с блогером Тарасом Нестеренко хотела снять развлекательное видео в торговом центре.

Напомним, вечером 23 ноября на Львовском вокзале произошла стрельба. Пьяный мужчина выстрелил несколько раз в воздух и был задержан правоохранителями.