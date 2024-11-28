Поліція розслідує аферу з військовою формою на мільйони гривень

Слідчі дії у помешканні нардепа. Фото: Нацполіція

Національна поліція викрила ексрадника з Міністерства оборони та народного депутата на афері на мільйони доларів на закупівлі військової форми у 2022 році. В цій справі фігурує також іноземний громадянин.

Про це повідомили у Національній поліції України у четвер, 28 листопада.

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Афера на закупівлі військової форми

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Повідомляється, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад одного мільйона комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань. Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець.

Отримані понад 10 мільйонів доларів на різниці від вартості закупівлі планували розділити між усіма учасниками злочинної схеми, зокрема й експосадовцями оборонного відомства.

Співробітники поліції. Фото: Нацполіція

Правоохоронці в робочому кабінеті підозрюваного. Фото: Нацполіція

Військова форма. Фото: Нацполіція

Правоохоронці здійснюють слідчі дії. Фото: Нацполіція

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