Полиция разоблачила криптомошенников, которые обманули почти тысячу украинцев на сумму свыше 1 млн долларов

Работа спецназовцев. Фото: Нацполиция

Правоохранители раскрыли преступную организацию, участники которой под видом обучения инвестированию в криптовалюту выманили у граждан более 1,1 миллиона долларов. По предварительным данным, жертвами аферы стали почти тысяча украинцев.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

Как работала мошенническая схема с инвестициями

Следователи Главного следственного управления совместно с киберполицейскими задержали четырех ключевых участников схемы. Всем уже предъявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

По данным следствия, фигуранты действовали под видом так называемой "Украинской финансовой академии". Через рекламу в Facebook и Instagram они предлагали гражданам обучение инвестированию в криптовалюту, обещая быструю прибыль и поддержку опытных трейдеров.

Сотрудник киберполиции. Фото: Нацполиция

После того как люди оставляли заявки, менеджеры выясняли их финансовое положение и входили в доверие. Затем потерпевших убеждали переводить деньги на подконтрольные счета и криптокошельки, а на фиктивной платформе демонстрировали якобы успешные инвестиции. Некоторым даже позволяли вывести небольшие суммы, чтобы побудить вкладывать еще больше. Когда же люди пытались вернуть свои средства, от них требовали дополнительные платежи якобы за комиссию или разблокировку счетов.

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Работа полиции. Фото: Нацполиция

Полицейские выявили 988 аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Среди них — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. В частности, одна женщина, больная раком, потеряла около полумиллиона гривен, отложенных на лечение. После потери собственных сбережений некоторых потерпевших убеждали оформлять кредиты или переводить семейные накопления.

Изъятые вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

В ходе обысков в Харьковской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли доказательства деятельности организации. Подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах в составе преступной организации и создание такой организации. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время следователи устанавливают других участников схемы и полный круг потерпевших. Досудебное расследование продолжается.

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