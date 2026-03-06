Видео
Главная Новости дня Политолог высоко оценил перспективы партии Терехова-Кима на выборах

Политолог высоко оценил перспективы партии Терехова-Кима на выборах

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 14:29
Партия Терехова и Кима стала фаворитом парламентских выборов
Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Гипотетическая политическая сила мэра Харькова, главы Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова и главы Николаевской ОГА Виталия Кима входит в число фаворитов будущих парламентских выборов и рассматривается как "перспективный игрок".

Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинцы положительно оценивают партии Терехова и Кима на потенциальных выборах

"На фоне слухов о возможности выборов (которых, по моему мнению, в ближайшие полгода точно не будет), начали появляться данные опросов с электоральными рейтингами потенциальных кандидатов на пост Президента Украины и возможных участников парламентских выборов. Среди потенциальных участников выборов рядом с известными и потенциально возможными игроками начинают упоминать мэра Харькова Игоря Терехова (ему дают аж 5% на президентских выборах), а среди участников парламентских выборов — партию И.Терехова и В.Кима (их рейтинг оценивают в 5,5%)", — написал Фесенко.

Он обратил внимание, что еще в декабре 2025 года эту политическую силу в свой рейтинговый список включил центр SOCIS. Согласно этим данным, тогда партию Терехова-Кима были готовы поддержать 2,8% от общего количества опрошенных, а среди тех, кто определился и планировал голосовать, этот показатель составлял 4%.

"Но это было в декабре. В январе и феврале 2026 года Украина пережила очень сложную энергетическую ситуацию. И в контексте этих событий в положительном смысле неоднократно упоминали мэра Харькова", — подчеркнул политолог.

Также он отметил, что в экспертной среде все чаще партию Терехова-Кима называют одним из возможных фаворитов будущих парламентских выборов.

"Ее часто называют "партией мэров", что не совсем корректно и по форме и по сути. В.Ким не является мэром, он является председателем Николаевской областной государственной администрации. За эту партию, скорее всего, будут голосовать избиратели, которые не поддерживают ни Зеленского, ни Залужного, ни любую "партию военных", которые ждут сосредоточения на решении текущих социально-экономических проблем, а не на идеологических и личностных конфликтах. Именно в этом ее электоральная суть. И похоже, что по рейтингам, эта потенциальная партия действительно становится одним из фаворитов будущих парламентских выборов", — акцентировал эксперт.

Объясняя рост рейтингов партии Терехова-Кима, Фесенко сослался на имеющиеся у него данные закрытого опроса авторитетного социологического центра и связал это с зимними событиями.

"По данным опроса, в середине февраля по партийным спискам лидирует партия Зеленского-Буданова-Федорова — за них готовы голосовать 17% от всех респондентов и 24% от тех, кто определился. На втором месте партия Залужного, их рейтинги — 14% (19%) соответственно. Партия "Европейская солидарность" на третьем месте — 8% (12%). На четвертом месте условная партия "Азов" - 8% (11%). На пятом месте — партия мэра Харькова Терехова - 6% (8%). Так что в партийной гонке появляется еще один перспективный игрок", — констатировал Фесенко.

Также Ассоциация прифронтовых городов и громад (АПМГ) предлагала решения для преодоления демографического кризиса.

Отдельно Игорь Терехов объяснял, почему для ВПЛ государство должно разработать отдельный комплексный подход.

выборы украинцы Игорь Терехов партии Виталий Ким соцопрос
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
