Партія Терехова і Кіма стала фаворитом парламентських виборів

Гіпотетична політична сила мера Харкова, очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма входить до числа фаворитів майбутніх парламентських виборів і розглядається як "перспективний гравець".

Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, цитує Новини.LIVE.

"На тлі чуток про можливість виборів (яких, на мою думку, в найближчі півроку точно не буде), почали з'являтися дані опитувань з електоральними рейтингами потенційних кандидатів на посаду Президента України і можливих учасників парламентських виборів. Серед потенційних учасників виборів поруч з відомими і потенційно можливими гравцями починають згадувати мера Харкова Ігоря Терехова (йому дають аж 5% на президентських виборах), а серед учасників парламентських виборів — партію І.Терехова і В.Кіма (їх рейтинг оцінюють в 5,5%)", — написав Фесенко.

Він звернув увагу, що ще у грудні 2025 року цю політичну силу до свого рейтингового списку включив центр SOCIS. Згідно з цими даними, тоді партію Терехова-Кіма були готові підтримати 2,8% від загальної кількості опитаних, а серед тих, хто визначився і планував голосувати, цей показник становив 4%.

"Але це було в грудні. В січні і лютому 2026 року Україна пережила дуже складну енергетичну ситуацію. І в контексті цих подій в позитивному сенсі неодноразово згадували мера Харкова", — підкреслив політолог.

Також він зазначив, що в експертному середовищі дедалі частіше партію Терехова-Кіма називають одним із можливих фаворитів майбутніх парламентських виборів.

"Її часто називають "партію мерів", що не зовсім коректно і по формі і по суті. В.Кім не є мером, він є головою Миколаївської обласної державної адміністрації. За цю партію, скоріше за все, будуть голосувати виборці, які не підтримують ні Зеленського, ні Залужного, ні будь-яку "партію військових", які чекають зосередження на розв’язанні поточних соціально-економічних проблем, а не на ідеологічних і особистісних конфліктах. Саме в цьому її електоральна суть. І схоже, що за рейтингами, ця потенційна партія дійсно стає одним з фаворитів майбутніх парламентських виборів", — акцентував експерт.

Пояснюючи зростання рейтингів партії Терехова-Кіма, Фесенко послався на наявні в нього дані закритого опитування авторитетного соціологічного центру і пов'язав це із зимовими подіями.

"За даними опитування, в середині лютого за партійними списками лідирує партія Зеленського-Буданова-Федорова – за них готові голосувати 17% від усіх респондентів і 24% від тих, хто визначився. На другому місці партія Залужного, їх рейтинги – 14% (19%) відповідно. Партія "Європейська солідарність" на третьому місті – 8% (12%). На четвертому місці умовна партія "Азов" — 8% (11%). На п'ятому місці – партія мера Харкова Терехова - 6% (8%). Так що в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець", — констатував Фесенко.

