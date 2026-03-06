Відео
Політолог високо оцінив перспективи партії Терехова-Кіма на виборах

Політолог високо оцінив перспективи партії Терехова-Кіма на виборах

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 14:29
Партія Терехова і Кіма стала фаворитом парламентських виборів
Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Гіпотетична політична сила мера Харкова, очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма входить до числа фаворитів майбутніх парламентських виборів і розглядається як "перспективний гравець".

Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Українці позитивно оцінюють партії Терехова та Кіма на потенційних виборах

"На тлі чуток про можливість виборів (яких, на мою думку, в найближчі півроку точно не буде), почали з'являтися дані опитувань з електоральними рейтингами потенційних кандидатів на посаду Президента України і можливих учасників парламентських виборів. Серед потенційних учасників виборів поруч з відомими і потенційно можливими гравцями починають згадувати мера Харкова Ігоря Терехова (йому дають аж 5% на президентських виборах), а серед учасників парламентських виборів — партію І.Терехова і В.Кіма (їх рейтинг оцінюють в 5,5%)", — написав Фесенко.

Він звернув увагу, що ще у грудні 2025 року цю політичну силу до свого рейтингового списку включив центр SOCIS. Згідно з цими даними, тоді партію Терехова-Кіма були готові підтримати 2,8% від загальної кількості опитаних, а серед тих, хто визначився і планував голосувати, цей показник становив 4%.

"Але це було в грудні. В січні і лютому 2026 року Україна пережила дуже складну енергетичну ситуацію. І в контексті цих подій в позитивному сенсі неодноразово згадували мера Харкова", — підкреслив політолог.

Також він зазначив, що в експертному середовищі дедалі частіше партію Терехова-Кіма називають одним із можливих фаворитів майбутніх парламентських виборів.

"Її часто називають "партію мерів", що не зовсім коректно і по формі і по суті. В.Кім не є мером, він є головою Миколаївської обласної державної адміністрації. За цю партію, скоріше за все, будуть голосувати виборці, які не підтримують ні Зеленського, ні Залужного, ні будь-яку "партію військових", які чекають зосередження на розв’язанні поточних соціально-економічних проблем, а не на ідеологічних і особистісних конфліктах. Саме в цьому її електоральна суть. І схоже, що за рейтингами, ця потенційна партія дійсно стає одним з фаворитів майбутніх парламентських виборів", — акцентував експерт.

Пояснюючи зростання рейтингів партії Терехова-Кіма, Фесенко послався на наявні в нього дані закритого опитування авторитетного соціологічного центру і пов'язав це із зимовими подіями.

"За даними опитування, в середині лютого за партійними списками лідирує партія Зеленського-Буданова-Федорова – за них готові голосувати 17% від усіх респондентів і 24% від тих, хто визначився. На другому місці партія Залужного, їх рейтинги – 14% (19%) відповідно. Партія "Європейська солідарність" на третьому місті – 8% (12%). На четвертому місці умовна партія "Азов" — 8% (11%). На п'ятому місці – партія мера Харкова Терехова - 6% (8%). Так що в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець", — констатував Фесенко.

Також Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) пропонувала рішення для подолання демографічної кризи.

Окремо Ігор Терехов пояснював, чому для ВПО держава має розробити окремий комплексний підхід.

вибори українці Ігор Терехов партії Віталій Кім соцопитування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
