Похолодание до +5 °С и грозы почти повсеместно: прогноз погоды в Украине на сегодня

Люди идут по улице под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Синоптики представили прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 июля. Ожидается переменная облачность. Ночью на западе и востоке, а днем по всей территории Украины, кроме большинства южных областей, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 24 июля

Карта "Погода в Украине 24 июля 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Преимущественно северный ветер достигнет 5–10 м/с.

Ночью похолодает до +10...+15 °С, на юге и востоке страны — до +19 °С. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С. В Карпатах ночью будет всего +5...+10 °С, а днем — +12...+17 °С.

Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 24 июля 2026 года. Фото: Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами кратковременный дождь, в области гроза. Скорость северного ветра — 5–10 м/с. Ночная температура в столице снизится до +13...+15 °С, а в Киевской области — до +10...+15 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25 °С, а в области — до +21...+26 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 24 июля 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 24 июля прохладнее всего будет в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской областях и в некоторых районах Днепропетровской области: днем максимальная температура составит +17...+20 °С. На остальной территории Украины ожидается +20...+24 °С, в восточных областях и в Одесской области — +24...+28 °С.

Наиболее интенсивные дожди пройдут в западных областях. Временами там возможны сильные ливни. На остальной территории возможны кратковременные локальные дожди.

В Киеве кратковременный дождь будет чередоваться с ясной погодой. Днем воздух прогреется до +23...+24 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, что в течение недели с 20 по 26 июля в Украине ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут выпадать осадки.

Также Новини.LIVE со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича писал, какой будет погода в Украине в конце июля. Ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию придет жара до +35 °С.