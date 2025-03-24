Зеленский объяснил, где пояс Усика, который должны были бы подарить Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский привез с собой пояс чемпиона мира по боксу Александра Усика в подарок для Дональда Трампа. Однако возник спор и он не был вручен, хотя лежал рядом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Time в понедельник, 24 марта.

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Пояс Усика

В неразберихе, которая возникла после спора между Трампом и Зеленским, пояс остался на столике возле дивана. Украинский лидер должен был подарить его во время совместного брифинга.

Зеленский отметил, что сам не знает, что на самом деле произошло с поясом. По его словам, он до сих пор может находиться на столе.

Однако сотрудник Белого дома нашел пояс и перенес его в частную столовую Трампа, где он сейчас и хранится с другими сувенирами.

Отметим, Усик подтвердил, что один из поясов Зеленский таки повез Трампу. По его словам, речь идет о каком-то "специальном".

Напомним, Всемирная боксерская организация назначила Усику обязательного соперника — Джозефа Паркера.

Также Усик посетил одну из разрушенных россиянами ТЭС. Там он провел символическую тренировку.