Зеленський пояснив, де пояс Усика, який мали б подарувати Трампу

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський привіз із собою пояс чемпіона світу з боксу Олександра Усика у подарунок для Дональда Трампа. Однак виникла суперечка і він не був вручений, хоча лежав поряд.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю Time у понеділок, 24 березня.

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Пояс Усика

У плутанині, яка виникла після суперечки між Трампом і Зеленським, пояс залишився на столику біля дивана. Український лідер повинен був подарувати його під час спільного брифінгу.

Зеленський зазначив, що сам не знає, що насправді сталося з поясом. За його словами, він досі може знаходитися на столі.

Однак співробітник Білого дому знайшов пояс та переніс його до приватної їдальні Трампа, де він наразі і зберігається з іншими сувенірами.

Зазначимо, Усик підтвердив, що один з поясів Зеленський таки повіз Трампу. За його словами, йдеться про якийсь "спеціальний".

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація призначила Усику обов’язкового суперника — Джозефа Паркера.

Також Усик відвідав одну зі зруйнованих росіянами ТЕС. Там він провів символічне тренування.