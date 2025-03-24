Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Пояс Усика для Трампа — Зеленський пояснив, де він знаходиться arrow

Пояс Усика для Трампа — Зеленський пояснив, де він знаходиться

24 березня 2025 17:03
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський пояснив, де пояс Усика, який мали б подарувати Трампу
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський привіз із собою пояс чемпіона світу з боксу Олександра Усика у подарунок для Дональда Трампа. Однак виникла суперечка і він не був вручений, хоча лежав поряд.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю Time у понеділок, 24 березня.

Читайте також:

Пояс Усика

У плутанині, яка виникла після суперечки між Трампом і Зеленським, пояс залишився на столику біля дивана. Український лідер повинен був подарувати його під час спільного брифінгу. 

Зеленський зазначив, що сам не знає, що насправді сталося з поясом. За його словами, він досі може знаходитися на столі.

Однак співробітник Білого дому знайшов пояс та переніс його до приватної їдальні Трампа, де він наразі і зберігається з іншими сувенірами.

Зазначимо, Усик підтвердив, що один з поясів Зеленський таки повіз Трампу. За його словами, йдеться про якийсь "спеціальний".

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація призначила Усику обов’язкового суперника — Джозефа Паркера. 

Також Усик відвідав одну зі зруйнованих росіянами ТЕС. Там він провів символічне тренування.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Олександр Усик політики українські боксери
Реклама
Реклама
Реклама