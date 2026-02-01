Видео
Україна
Пограничник хотел удара по военному формированию — что решил суд

Пограничник хотел удара по военному формированию — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 03:32
Инспектор ГПСУ слил данные о дислокации отдела безопасности — как его наказал суд
Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

На Сумщине инспектор пограничной службы сообщил знакомому о расположении военного формирования, хотя не имел права обнародовать такие данные. Нарушителю уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Глуховский горрайонный суд Сумской области принял 13 января.

Читайте также:

Детали дела

Вечером 15 мая прошлого года фигурант встретился со знакомым и во время разговора сообщил последнему о месте дислокации отдела безопасности в Сумах. Охранник госграницы заявил, что хотел, чтобы этот дом подвергся обстрелу. В суде он объяснил такое заявление неприязненным отношением к работникам внутренней безопасности.

Во время обыска по месту жительства нарушителя обнаружили оружие и боеприпасы. В частности, изъяли пистолет с тремя магазинами, около 600 патронов, два корпуса гранат и два запала. По словам фигуранта, пистолет он получил еще в первый день полномасштабного вторжения, а патроны и гранаты собрал во время службы.

"Понимал, что незаконно хранит оружие, но после окончания войны собирался его добровольно выдать", — говорится в приговоре.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Мужчине назначили наказание в виде шести лет заключения. Срок отбывания наказания будут считать с 21 мая 2025 года, потому что с тех пор осужденный находился под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Сумской апелляционный суд.

Напомним, житель Полтавщины уклонился от призыва. Мужчина имел бронирование, но к уголовной ответственности его все же привлекли.

Также мы сообщали, что молодой человек пытался подкупить полицейских и работника ТЦК, чтобы не проходить ВВК. Его будут судить.

суд пограничники армия военнослужащие ГПСУ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
