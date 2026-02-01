Відео
Прикордонник хотів удару по військовому формуванню — що вирішив суд

Прикордонник хотів удару по військовому формуванню — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 03:32
Інспектор ДПСУ злив дані про дислокацію відділу безпеки — як його покарав суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Сумщині інспектор прикордонної служби повідомив знайомому про розташування військового формування, хоча не мав права оприлюднювати такі дані. Порушнику вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Глухівський міськрайонний суд Сумської області ухвалив 13 січня.

Деталі справи

Увечері 15 травня минулого року фігурант зустрівся зі знайомим і під час розмови повідомив останньому про місце дислокації відділу безпеки в Сумах. Охоронець держрубежів заявив, що хотів, аби цей будинок зазнав обстрілу. У суді він пояснив таку заяву неприязним ставленням до працівників внутрішньої безпеки.

Під час обшуку за місцем проживання порушника виявили зброю та боєприпаси. Зокрема, вилучили пістолет із трьома магазинами, близько 600 патронів, два корпуси гранат і два запали. За словами фігуранта, пістолет він отримав ще в перший день повномасштабного вторгнення, а патрони та гранати назбирав під час служби.

"Розумів, що незаконно зберігає зброю, але після закінчення війни збирався її добровільно видати", — йдеться у вироку.

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Чоловіку призначили покарання у вигляді шести років ув'язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть від 21 травня 2025 року, тому що відтоді засуджений перебував під вартою. Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Сумський апеляційний суд.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
