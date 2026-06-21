Погода в Украине на неделю: в ряде регионов ожидаются дожди с грозами

Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

На следующей неделе, с 22 по 28 июня, в Украине будет преобладать комфортная летняя погода без аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру в пределах климатической нормы, периодические дожди с грозами и постепенное ослабление жары в конце недели.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Каких температур ждать

Погодные условия в Украине будут определяться влиянием области повышенного атмосферного давления и притоком воздушных масс с севера и северо-запада. Благодаря этому экстремальная жара, охватившая страны Западной Европы, не дойдет до Украины.

В начале недели температура воздуха останется достаточно высокой. В понедельник и вторник во многих областях столбики термометров поднимутся до +32...+33 °C. В то же время в западных, северных и центральных регионах местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы. В среду осадки постепенно сместятся в северные и восточные области, а в большинстве регионов будет преобладать более сухая погода. Дневная температура будет колебаться в пределах +26...+31 °C.

Прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 22 по 29 июня 2026 года. Фото: ECMWF

Во второй половине недели погода станет более переменчивой. В четверг и пятницу кратковременные дожди охватят значительную часть территории страны, а температура несколько снизится. В большинстве областей днем ожидается от +21 до +26 °C, тогда как на юге и в Закарпатье воздух будет прогреваться до +31...+32 °C. В конце недели в Украине установится сухая и солнечная погода. В субботу и воскресенье осадков практически не прогнозируется, а температура воздуха останется комфортной — от +20 до +28 °C. На западе страны местами будет теплее — до +33 °C.

В целом последняя неделя июня принесет украинцам типичную летнюю погоду с чередованием солнечных периодов и кратковременных дождей, без резких температурных колебаний и экстремальной жары.

Как сообщали Новини.LIVE, страны Западной Европы продолжают страдать от аномальной жары. В ряде регионов Франции температура воздуха приближается к рекордным показателям, из-за чего власти вынуждены принимать дополнительные меры безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что в июне в Украине ожидается повышение средних температурных показателей выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, отклонение составит не менее полутора градусов.