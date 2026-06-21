Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Погода в Украине на неделю: в ряде регионов ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине на неделю: в ряде регионов ожидаются дожди с грозами

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 17:42
Прогноз погоды в Украине на 22–28 июня — дожди, грозы и колебания температуры
Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, с 22 по 28 июня, в Украине будет преобладать комфортная летняя погода без аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру в пределах климатической нормы, периодические дожди с грозами и постепенное ослабление жары в конце недели.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Каких температур ждать

Погодные условия в Украине будут определяться влиянием области повышенного атмосферного давления и притоком воздушных масс с севера и северо-запада. Благодаря этому экстремальная жара, охватившая страны Западной Европы, не дойдет до Украины.

В начале недели температура воздуха останется достаточно высокой. В понедельник и вторник во многих областях столбики термометров поднимутся до +32...+33 °C. В то же время в западных, северных и центральных регионах местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы. В среду осадки постепенно сместятся в северные и восточные области, а в большинстве регионов будет преобладать более сухая погода. Дневная температура будет колебаться в пределах +26...+31 °C.

Погода в Украине на неделю: в ряде регионов ожидаются дожди с грозами - фото 1
Прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 22 по 29 июня 2026 года. Фото: ECMWF

Во второй половине недели погода станет более переменчивой. В четверг и пятницу кратковременные дожди охватят значительную часть территории страны, а температура несколько снизится. В большинстве областей днем ожидается от +21 до +26 °C, тогда как на юге и в Закарпатье воздух будет прогреваться до +31...+32 °C. В конце недели в Украине установится сухая и солнечная погода. В субботу и воскресенье осадков практически не прогнозируется, а температура воздуха останется комфортной — от +20 до +28 °C. На западе страны местами будет теплее — до +33 °C.

Читайте также:

В целом последняя неделя июня принесет украинцам типичную летнюю погоду с чередованием солнечных периодов и кратковременных дождей, без резких температурных колебаний и экстремальной жары.

Как сообщали Новини.LIVE, страны Западной Европы продолжают страдать от аномальной жары. В ряде регионов Франции температура воздуха приближается к рекордным показателям, из-за чего власти вынуждены принимать дополнительные меры безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что в июне в Украине ожидается повышение средних температурных показателей выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, отклонение составит не менее полутора градусов.

непогода погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации