Погода в Украине изменится: сегодня прогнозируются грозы и потепление

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Украине в конце июля ожидается переменчивая погода: в западных областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы, а температура воздуха будет колебаться. В ближайшие дни синоптики прогнозируют как потепление, так и кратковременное похолодание.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Укргидрометцентр предупредил о грозах и изменении температуры в Украине

В Украине в конце июля ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. Наибольшая вероятность опасных явлений — в западных областях.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, днем 27 июля в западных регионах пройдут грозовые дожди. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен I уровень опасности — желтый. Синоптики отмечают, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на 27 июля. Фото: Укргидрометеоцентр

В ближайшую ночь осадков не прогнозируется. Днем в большинстве областей местами ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха ночью составит 10–18°, днем — 20–27°. В отдельных регионах возможно потепление до 25–30°.

Наталья Диденко рассказала о "скачках" температуры в начале недели

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об изменении температуры воздуха в ближайшие дни. По ее словам, начало следующей недели будет нестабильным.

Она отметила, что в понедельник в Украине может снова установиться жаркая погода, однако уже во вторник и среду температура снизится, а воздух станет свежее.

В то же время Диденко прогнозирует, что начало августа может принести более привычную для лета погоду с теплом.

Синоптик призвала воспользоваться возможностью, ведь сейчас в Украине сохраняется благоприятная погода без чрезмерной жары.

Новини.LIVE писали, что в конце месяца ожидается мощная магнитная буря самого высокого уровня. По прогнозам, это может повлиять на самочувствие людей.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 27 июля, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. На западе пройдут грозовые дожди с градом и шквалами, тогда как в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.