Україна
Главная Новости дня Погода усложнила передвижение техники на фронте — военный

Погода усложнила передвижение техники на фронте — военный

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 17:46
Военный объяснил, как погодные условия влияют на ситуацию на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Добропольско-Покровском направлении ситуация остается напряженной. По словам военного, на обстановку существенно влияют погодные условия.

Об этом рассказал командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE в четверг, 8 января.

Военный о влиянии погоды на ситуацию на фронте

Владислав Первухин сообщил, что на Добропольско-Покровском направлении ситуация остается напряженной из-за изменения погодных условий.

По его словам, гололедица затрудняет передвижение как техники, так и пехоты для обеих сторон.

Командир отметил, что из-за скользких дорог враг не может быстро перебрасывать технику к местам возможных атак. Однако наземные роботизированные комплексы продолжают эффективно работать даже при сложных погодных условиях.

"Как говорил наш командир подразделения НРК, для того, чтобы выполнить их работу, им нужны еще люди, им нужны еще НРК. И в идеале он хочет перекрыть 80% всей работы передней линии роботизированными комплексами", — объяснил военный.

Недавно в ВСУ сообщили, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали об общей ситуации на фронте и штурмах оккупантов.

