Україна
Погода ускладнила пересування техніки на фронті — військовий

Погода ускладнила пересування техніки на фронті — військовий

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 17:46
Військовий пояснив, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Добропільсько-Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. За словами військового, на обстановку суттєво впливають погодні умови.

Про це розповів командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 8 січня.

Військовий про вплив погоди на ситуацію на фронті

Владислав Первухін повідомив, що на Добропільсько-Покровському напрямку ситуація залишається напруженою через зміну погодних умов.

За його словами, ожеледиця ускладнює пересування як техніки, так і піхоти для обох сторін.

Командир зазначив, що через слизькі дороги ворог не може швидко перекидати техніку до місць можливих атак. Проте наземні роботизовані комплекси продовжують ефективно працювати навіть за складних погодних умов.

"Як говорив наш командир підрозділу НРК, для того, щоб виконати їх роботу, їм потрібні ще люди, їм потрібні ще НРК. І в ідеалі він хоче перекрити 80% всієї роботи передньої лінії роботизованими комплексами", — пояснив військовий.

Нещодавно в ЗСУ повідомили, на якій ділянці фронту наразі найскладніша ситуація.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли про загальну ситуацію на фронті та штурми окупантів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
