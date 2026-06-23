Дожди и шквалы: Гидрометцентр предупредил об смене погоды в Украине сегодня

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Украину во вторник, 23 июня, войдет холодный атмосферный фронт, который принесет нестабильную погоду. В большинстве областей прогнозируют дожди с грозами, местами шквалы и кратковременные ливни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталку Диденко.

Погода от Наталки Диденко

Как отмечает синоптик Наталка Диденко, 23 июня через Украину пройдет холодный атмосферный фронт, который уже приближается. Он принесет кратковременные дожди с грозами в большинстве областей, местами возможны шквалы.

Синоптическая карта. Фото: Facebook/Наталья Диденко

Днем в северных регионах, а также на Волыни и в Ровенской области осадки постепенно прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +24…+29 °C, на юге и юго-востоке — до +27…+32 °C.

Также Диденко отмечает, что в Западной Европе ожидается аномальная жара до +32…+39 °C, местами даже +40…+42 °C. В Лондоне прогнозируют до +35 °C. В Киеве 23 июня днём без осадков, с более комфортной температурой около +27 °C.

Прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, по Украине ожидается переменная облачность. Ночью на севере местами возможен небольшой кратковременный дождь, тогда как в большинстве регионов осадков не предвидится.

Прогноз погоды на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Днем в большинстве областей, кроме севера и северо-востока, пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и порывы ветра 15–20 м/с, а в Закарпатье и Прикарпатье — значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +15…+20 °C, днем +27…+32 °C, в западных и северных областях +23…+28 °C.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на BBC, во Франции ввели ограничения на употребление алкоголя во время проведения публичных мероприятий, в частности музыкальных фестивалей. Решение приняли из-за аномальной жары, которая наблюдается в стране и приводит к обновлению температурных рекордов. Запрет распространяется на все официальные уличные мероприятия.