Погода на завтра: Укргидрометцентр предупредил о дождях в отдельных областях

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

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В четверг, 16 июля, в Украине будет преобладать теплая и преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в отдельных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода 16 июля в Украине

По данным синоптиков, Украина будет находиться под влиянием несколько повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков в большинстве областей.

Прогноз погоды на 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

В то же время днем в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке Украины местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +25...+30 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими сильными геомагнитными бурями. Из-за активной фазы 25-го солнечного цикла они могут влиять на самочувствие людей, а также вызывать перебои в работе техники и систем связи.

Как сообщали Новини.LIVE, Европу накрыла аномальная жара, которая уже привела к человеческим жертвам в нескольких странах. Из-за экстремально высоких температур власти фиксируют температурные рекорды, перебои с электроснабжением и вводят чрезвычайные меры безопасности.