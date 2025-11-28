Поезд Киев — Львов будет курсировать каждый час — расписание от УЗ

Скоростной поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час. Укрзализныця запустила новую модель тактового движения.

Об этом сообщил заместитель директора Укрзализныци Александр Шевченко в эфире Ранок.LIVE 28 ноября.

Движение поездов между Киевом и Львовом

Шевченко рассказал, что Укрзализныця запустила новую модель тактового движения. Речь идет об интерсити, дальние и международные поезда, которые отныне курсируют в сообщении Киев — Львов каждый час, начинают с 09:30.

"Модель работает по европейскому принципу: региональные, междугородние и международные сообщения четко разграничены, а сам формат тестируется впервые на межрегиональном уровне", — пояснил заместитель директора УЗ.

По его словам, спрос пассажиров стабилен и это направление остается одним из популярных уже пятый год. Известно, что суточный пассажиропоток достигает десятков тысяч человек, учитывая пересадки в Киеве и Львове, которые работают как большие хабы.

В то же время Александр Шевченко отметил, что продолжительность маршрута будет разной, поскольку все зависит от направления.

"Некоторые поезда будут более быстрыми, другие — транзитными, чтобы "собирать" пассажиров вдоль пути. В частности, поезд Харьков — Львов меняет маршрут и будет следовать в Ужгород, обеспечивая новые сообщения для Полесья, Волыни и Карпат", — сказал заместитель директора Укрзализныци.

Напомним, ранее УЗ анонсировала новый график движения поездов на 2025-2026 годы. Так, из Киева в Варшаву можно доехать на два часа быстрее.

Кроме того, в Германию можно будет доехать только с одной пересадкой. Это существенно упростит логистику украинцам, которые эвакуировались в эту европейскую страну.