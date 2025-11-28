Поїзд Київ — Львів курсуватиме щогодини — розклад від Укрзалізниці

Швидкісний потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Поїзди між Києвом і Львовом курсуватимуть щогодини. Укрзалізниця запустила нову модель тактового руху.

Про це повідомив заступник директора "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в ефірі Ранок.LIVE 28 листопада.

Рух поїздів між Києвом і Львовом

Шевченко розповів, що Укрзалізниця запустила нову модель тактового руху. Йдеться про інтерсіті, далекі та міжнародні поїзди, які відтепер курсують у сполученні Київ — Львів щогодини, починають з 09:30.

"Модель працює за європейським принципом: регіональні, міжміські та міжнародні сполучення чітко розмежовані, а сам формат тестують уперше на міжрегіональному рівні", — пояснив заступник директора УЗ.

За його словами, попит пасажирів є стабільним і цей напрямок залишається одним із популярних вже п'ятий рік. Відомо, що добовий пасажиропотік сягає десятків тисяч людей, враховуючи пересадки у Києві та Львові, які працюють як великі хаби.

Водночас Олександр Шевченко зазначив, що тривалість маршруту буде різною, оскільки все залежить від напряму.

"Деякі поїзди будуть швидшими, інші — транзитними, щоби "збирати" пасажирів уздовж шляху. Зокрема, поїзд Харків — Львів змінює маршрут і прямуватиме до Ужгорода, забезпечуючи нові сполучення для Полісся, Волині та Карпат", — сказав заступник директора Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки. Так, з Києва до Варшави можна доїхати на дві години швидше.

Крім того, до Німеччини можна буде доїхати лише з однією пересадкою. Це суттєво спростить логістику українцям, які евакуювалися до цієї європейської країни.