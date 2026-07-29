Шон Хэннити отметил мужество Зеленского и украинцев

Шон Хэннити. Фото:

Сенатор Линдси Грэм восхищался Владимиром Зеленским и мужеством украинцев. Если бы он знал, что президент Украины приехал, чтобы попрощаться с ним, то был бы глубоко тронут. После поездок в Киев сенатор часто говорил о силе украинского лидера, который противостоит режиму РФ.

Об этом во времяцеремонии прощания с сенатором Линдси Грэмом заявил ведущий Fox News Шон Хеннити, передает Новини.LIVE.

Что сказал американский ведущий об Украине

Шон Хэннити назвал Владимира Зеленского поэтом-воином или комиком-воином. Ведущий отметил, что прогнозы о скором поражении Украины в войне с РФ оказались ложными. Уже почти пять лет украинцы продолжают борьбу и демонстрируют боевой дух, которого никто не ожидал.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на телефонное интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News сообщал, что Линдси Грэм поддерживал оказание военной помощи ВСУ. Когда речь шла о решении глобальных мировых кризисов, сенатор демонстрировал воинственный характер. Правда, в течение последних недель жизни он начал постепенно склоняться к возможности подписания мирного соглашения с Тегераном.

Также Новини.LIVE со ссылкой на офис сенатора сообщали, что Линдси Грэм скончался 11 июля. Причиной смерти стала внезапная болезнь. Политик был активным сторонником Украины.