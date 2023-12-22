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Подоляк объяснил, почему состоятельным украинцам пора жить скромнее во время войны

22 декабря 2023 14:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Подоляк объяснил, почему состоятельным украинцам пора жить скромнее во время войны
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поддержал мнение Министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что "лакшери-сектору" следует уменьшить расходы. Подоляк убежден, что в период войны нужно правильно балансировать расходы.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил Михаил Подоляк.

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Состоятельным украинцам нужно уменьшить расходы

Как отмечал Марченко, украинскому "лакшери-сектору" важно сейчас снизить свои расходы на новые автомобили, гаджеты и другие предметы роскоши и направить свои доходы в поддержку армии. Подоляк поддержал такую позицию и назвал высокие расходы украинцев странными во время войны и сказал, что они "ведут себя, вроде бы войны в стране нет", особенно когда менее богатые люди отдают последнее, чтобы помочь бойцам.

"С одной стороны, это информационно деморализует, ведь об этом говорят, с другой — это средства, которые можно тратить более рационально, когда есть вопросы жизни и смерти. Министр финансов прав: если мы будем иначе балансировать свои внутренние расходы, то тогда в Украине будет более сбалансированный бюджет. В таком случае бюджет сможет производить большие социальные выплаты, выплаты для Вооруженных сил и т.д.", — отметил Подоляк.

Подоляк объяснил, почему Марченко прав в тезисе об уменьшении расходов

Как сказал Подоляк, Сергей Марченко говорит не для хейта. По словам советника, министр делает все возможное для того, чтобы получить дополнительное финансирование от стран-партнеров и правильно распределить бюджет между потребностями войны и общими проблемами.

"Министр финансов постоянно ищет возможность дофинансировать дефицит украинского бюджета. Но сейчас он говорит о внутреннем резерве, за счет которого можно дофинансировать некоторые программы. По моему мнению, это абсолютно правильная модель и формат поведения во время войны", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире. При такой ситуации на фронте и интенсивности боев нужно производить 50-60 тысяч дронов.

Добавим, Сергей Марченко призвал украинцев ограничить потребление импортных товаров, отказавшись от дорогих телефонов и автомобилей. Если это не сделать, то пострадает экономика страны.

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