Подоляк пояснив, чому заможним українцям пора жити скромніше під час війни

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав думку Міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що "лакшері-сектору" варто зменшити витрати. Подоляк переконаний, що в період війни потрібно правильно балансувати витрати.

Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив Михайло Подоляк.

Читайте також:

Заможним українцям потрібно зменшити витрати

Як зазначав Марченко, українському "лакшері-сектору" важливо зараз знизити свої витрати на нові авто, гаджети та інші предмети розкоші та направити свої доходи у підтримку армії. Подоляк підтримав таку позицію та назвав високі витрати українців дивними під час війни і, що вони "поводяться, начебто війни в країні немає", особливо коли менш багаті люди віддають останнє, щоб допомогти бійцям.

"З одного боку, це інформаційно деморалізує, адже про це говорять, з іншого — це кошти, які можна витрачати раціональніше, коли є питання життя і смерті. Міністр фінансів має рацію: якщо ми дещо інакше балансуватимемо свої внутрішні витрати, то тоді в Україні буде більш збалансований бюджет. У такому разі бюджет зможе робити більші соціальні виплати, виплати для Збройних сил тощо", — зазначив Подоляк.

Подоляк пояснив, чому Марченко має рацію у тезі про зменшення витрат

Як сказав Подоляк, Сергій Марченко говорить не для хейту. За словами радника, міністр робить усе можливе, щоб отримати додаткове фінансування від країн-партнерів та правильно розподілити бюджет між потребами війни та загальними проблемами.

"Міністр фінансів постійно шукає можливість дофінансувати дефіцит українського бюджету. Але зараз він говорить про внутрішній резерв, коштом якого можна дофінансувати деякі програми. На мою думку, це абсолютно правильна модель і формат поведінки під час війни", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів.

Додамо, Сергій Марченко закликав українців обмежити споживання імпортних товарів, відмовившись від дорогих телефонів та автомобілів. Якщо цього не зробити, то постраждає економіка країни.