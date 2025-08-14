Видео
Ситуация на фронте — "Азов" подсчитал уничтоженных оккупантов

Ситуация на фронте — "Азов" подсчитал уничтоженных оккупантов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 03:01
Азовцы за последние двое суток уничтожили 151 оккупанта и 8 взяли в плен
Бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов". Иллюстративное фото: Азов

Российские оккупанты продолжают нести потери на фронте несмотря на попытки продвигаться по территории Украины. За последние два дня бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" успешно ликвидировали пехоту агрессора и брали оккупантов в плен.

Об этом говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ "Азов".

Какие потери несут оккупанты

В 1-м корпусе НГУ "Азов" отметили, что во время проведения военных операций совместно со смежными и подчиненными подразделениями, за два последних дня бойцами "Азова" было ликвидировано 151 оккупанта.

Кроме того, более 70 российских солдат получили ранения. Также в течение этого периода было взято в плен 8 российских бойцов.

Боевые действия продолжаются. Планируются и воплощаются в жизнь мероприятия с целью защиты населенных пунктов в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк", отметили в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Ранее в 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили о захвате бойцами корпуса определенной полосы обороны на Покровском направлении в Донецкой области. Сообщается, что ситуация в районе до сих пор остается сложной и постоянно меняется.

Напомним, в июле сообщали, что ВСУ удалось прорваться вперед на Покровском направлении.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
