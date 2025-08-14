Азовці за останні дві доби знищили 151 окупанта та 8 взяли у полон

Бійці 1-го корпусу НГУ "Азов". Ілюстративне фото: Азов

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на фронті попри намагання просуватись територією України. За останні два дні бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" успішно ліквідували піхоту агресора і брали окупантів у полон.

Про це йдеться у повідомленні 1-го корпуса НГУ "Азов".

Яких втрат зазнають окупанти

У 1-му корпусі НГУ "Азов" зазначили, що під час проведення військових операцій спільно з суміжними та підлеглими підрозділами, за два останні дні бійцями "Азову" було ліквідовано 151 окупанта.

Крім того, понад 70 російських солдатів отримали поранення. Також протягом цього періоду було взято у полон 8 російських бійців.

Бойові дії тривають. Плануються та втілюються в життя заходи з метою захисту населених пунктів у зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" та ОТУ "Донецьк", зазначили у 1-му корпусі НГУ "Азов".

Раніше у 1-му корпусі НГУ "Азов" заявили про захоплення бійцями корпусу визначеної смуги оборони на Покровському напрямку на Донеччині. Повідомляється, що ситуація в районі досі залишається складною і постійно змінюється.

Нагадаємо, у липні повідомляли, що ЗСУ вдалося прорватися вперед на Покровському напрямку.