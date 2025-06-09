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Раздел Черноморского флота — 30 лет со дня подписания соглашения

9 июня 2025 07:02
Евтушенко Алина - редактор
Договор Украины и РФ о разделе Черноморского флота - детали
Черноморский флот РФ. Иллюстративное фото: Defense Express
Евтушенко Алина - редактор

Ровно 30 лет назад, 9 июня 1995 года, в российском городе Сочи представители Украины и России подписали соглашение о разделе Черноморского флота бывшего СССР. Согласно этому договору, большинство кораблей флота отошли РФ.

Новини.LIVE рассказывают подробности договора о разделе Черноморского флота.

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Российские корабли. Фото: Reuters

Как Украина и РФ поделили Черноморский флот — детали соглашения

Итак, 9 июня 1995 года Президент Украины Леонид Кучма и Президент РФ Борис Ельцин подписали соглашение о разделе Черноморского флота бывшего Советского Союза.

Согласно условиям этого договора, 18,3% кораблей Черноморского флота отошли Украине, а 81,7% — России. Основной базой российского Черноморского флота стал Севастополь, а каждый офицер, мичман и прапорщик флота имел право на свободное определение дальнейшего места службы.

Вместо 883 кораблей и судов на раздел было представлено более 500, из которых Украина получила лишь 137 кораблей, а Россия — 388, в том числе 118 боевых кораблей и катеров в счет погашения долговых обязательств на 521 млн долларов.

Украине не досталось ни одного корабля первого ранга, а РФ их отошло шесть. Боевые корабли второго и третьего ранга были поделены следующим образом: Украина получила 6 и 12 соответственно, а Россия — 17 и 27.

Впоследствии две трети из полученных Украиной кораблей списали из-за неудовлетворительного состояния, а некоторые даже не вводили в состав ВМС Украины. Следовательно, лучшие корабли отошли России.

Стоит заметить, что это соглашение стало одной из определяющих страниц российско-украинских отношений по флоту.

Окончательно же все вопросы с разделением Черноморского флота решили в 1997 году, тогда же и согласовали, что Севастополь будет центром Черноморского флота РФ и они будут базироваться в Крыму до 2017 года.

А в 2010 году тогдашний Президент Украины Виктор Янукович подписал "Харьковские соглашения" и продлил срок действия первоначального соглашения еще на 25 лет.

Недавно мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе россияне разбирают украинский десантный корабль.

Ранее мы информировали, что Россия рассредоточивает флот в Новороссийске, поскольку опасается атак ВСУ.

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