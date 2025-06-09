Договір України та РФ про поділ Чорноморського флоту — деталі

Чорноморський флот РФ. Ілюстративне фото: Defense Express

Рівно 30 років тому, 9 червня 1995 року, в російському місті Сочі представники України та Росії підписали угоду про розподіл Чорноморського флоту колишнього СРСР. Згідно з цим договором, більшість кораблів флоту відійшли РФ.

Новини.LIVE розповідають подробиці договору про розподіл Чорноморського флоту.

Реклама

Читайте також:

Російські кораблі. Фото: Reuters

Як Україна та РФ поділили Чорноморський флот — деталі угоди

Отже, 9 червня 1995 року Президент України Леонід Кучма та Президент РФ Борис Єльцин підписали угоду про розподіл Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу.

Згідно з умовами цього договору, 18,3% кораблів Чорноморського флоту відійшли Україні, а 81,7% — Росії. Основною базою російського Чорноморського флоту став Севастополь, а кожен офіцер, мічман і прапорщик флоту мав право на вільне визначення подальшого місця служби.

Замість 883 кораблів і суден на поділ було представлено понад 500, з яких Україна отримала лише 137 кораблів, а Росія — 388, зокрема, 118 бойових кораблів та катерів у рахунок погашення боргових зобов'язань на 521 млн доларів.

Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, а РФ їх відійшло шість. Бойові кораблі другого і третього рангу були поділені таким чином: Україна отримала 6 і 12 відповідно, а Росія — 17 і 27.

Згодом дві третини з отриманих Україною кораблів списали через незадовільний стан, а деякі навіть не вводили до складу ВМС України. Відтак, кращі кораблі відійшли Росії.

Варто зауважити, що ця угода стала однією з визначальних сторінок російсько-українських відносин щодо флоту.

Остаточно ж усі питання з поділом Чорноморського флоту вирішили 1997 року, тоді ж і узгодили, що Севастополь буде центром Чорноморського флоту РФ і вони базуватимуться у Криму до 2017 року.

А у 2010 році тодішній Президент України Віктор Янукович підписав "Харківські угоди" і продовжив термін дії початкової угоди ще на 25 років.

Нещодавно ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни розбирають український десантний корабель.

Раніше ми інформували, що Росія розосереджує флот у Новоросійську, оскільки побоюється атак ЗСУ.