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Налоговая и Госфинмониторинг получили новых руководителей

31 декабря 2024 12:42
Аркадий Пастула - Редактор
Кабмин назначил новых руководителей Госфинмониторинга и ГНС Украины
Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадий Пастула - Редактор

Кабинет Министров Украины назначил руководителя Государственной службы финансового мониторинга. Кроме того, избрали нового главу Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Кабмин уволил Черкасского Игоря Борисовича с должности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины.

А главой Государственной службы финансового мониторинга Украины назначили экс-главу Полтавской ОВА Пронина Филиппа Евгеньевича. 

Также бывшего главу Киевской ОВА Кравченко Руслана Андреевича назначили главой Государственной налоговой службы Украины.

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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, 30 декабря Зеленский уволил руководителей Полтавской и Киевской областных военных администраций.

Также глава государства уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Романа Машовца.

Кабинет министров Налоговая служба Украина увольнение финансы

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