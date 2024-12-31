Кабмин назначил новых руководителей Госфинмониторинга и ГНС Украины

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет Министров Украины назначил руководителя Государственной службы финансового мониторинга. Кроме того, избрали нового главу Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 31 декабря.

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Новые назначения

Кабмин уволил Черкасского Игоря Борисовича с должности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины.

А главой Государственной службы финансового мониторинга Украины назначили экс-главу Полтавской ОВА Пронина Филиппа Евгеньевича.

Также бывшего главу Киевской ОВА Кравченко Руслана Андреевича назначили главой Государственной налоговой службы Украины.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, 30 декабря Зеленский уволил руководителей Полтавской и Киевской областных военных администраций.

Также глава государства уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Романа Машовца.