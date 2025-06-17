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Налоги на топливо резко выросли — Гетманцев назвал последствия

17 июня 2025 00:02
Анастасия Писаненко - редактор
Как налоги на топливо помогают пополнять бюджет - объяснение Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

Налоги на топливо в Украине выросли в пять раз. Это позволило государственному бюджету в 2024 году получить более 1 миллиарда долларов дополнительных поступлений.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии для Новини.LIVE.

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Как налоги на топливо помогают пополнять бюджет

По его словам, в 2023 году повышение налогов на топливо помогло вывести из тени более 1,5 миллиарда долларов, а в 2024 году этот показатель увеличился до 2,5 миллиарда долларов.

"С учетом существующих тенденций, государство имеет потенциал перевыполнить плановые показатели бюджета на 2025 год. Однако фискальные органы пока демонстрируют некоторое отставание. За первые пять месяцев 2024 года ими было собрано около 41 миллиарда гривен, что соответствует примерно одному миллиарду долларов", — отметил Гетманцев.

Он выразил уверенность в том, что впоследствии фискальная служба догонит график и обеспечит необходимые поступления в бюджет.

Ранее стало известно, что, когда на панели приборов автомобиля загорается индикатор низкого уровня топлива, водитель может примерно оценить, сколько осталось топлива, чтобы добраться до ближайшей автозаправочной станции. Однако, лучшей практикой является своевременная заправка — это поможет избежать не только риска внезапной остановки посреди дороги, но и предотвратить возможные повреждения двигателя, которые могут возникнуть из-за езды с почти пустым топливным баком.

Ранее мы писали, как водителю экономить топливо в пробках.

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