Як податки на пальне допомагають поповнювати бюджет - пояснення Гетманцева

Данило Гетманцев. Фото: скрипншот

Податки на пальне в Україні зросли в п’ять разів. Це дозволило державному бюджету у 2024 році отримати понад 1 мільярд доларів додаткових надходжень.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі для Новини.LIVE.

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За його словами, у 2023 році підвищення податків на пальне допомогло вивести з тіні понад 1,5 мільярда доларів, а у 2024 році цей показник збільшився до 2,5 мільярда доларів.

"З урахуванням існуючих тенденцій, держава має потенціал перевиконати планові показники бюджету на 2025 рік. Однак фіскальні органи наразі демонструють деяке відставання. За перші п’ять місяців 2024 року ними було зібрано близько 41 мільярда гривень, що відповідає приблизно одному мільярду доларів", — зазначив Гетманцев.

Він висловив упевненість у тому, що згодом фіскальна служба наздожене графік і забезпечить необхідні надходження до бюджету.

Раніше стало відомо, що, коли на панелі приладів автомобіля загоряється індикатор низького рівня пального, водій може приблизно оцінити, скільки залишилось палива, щоб дістатися до найближчої автозаправної станції. Проте, найкращою практикою є своєчасна заправка — це допоможе уникнути не лише ризику раптової зупинки посеред дороги, а й запобігти можливим пошкодженням двигуна, які можуть виникнути через їзду з майже порожнім паливним баком.

Раніше ми писали, як водію заощаджувати пальне в заторах.