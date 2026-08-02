Почти 43 тысячи: в июле армия РФ потеряла рекордное количество военнослужащих

Российский военнослужащий. Фото иллюстративное: Reuters

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В течение июля российские войска понесли рекордные потери. Армия оккупантов сократилась на 42 тысячи 860 бойцов. Всего же за семь месяцев текущего года захватчики потеряли 238 тысяч 650 военнослужащих.

Об этом 1 августа сообщил Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Потери оккупантов

По данным Генштаба, наибольшее количество военных россияне потеряли летом. В июне число погибших захватчиков превысило 39 тысяч. Наименьшими были потери оккупантов в феврале, но и тогда погибло более 26 тысяч российских воинов.

Ежемесячная статистика потерь среди личного состава российских войск:

в январе — 31 тысяча 710 военнослужащих;

в феврале — 26 тысяч 90 солдат;

в марте — 31 тысяча 960 бойцов;

в апреле — 32 тысячи 980 военнослужащих;

в мае — 33 тысячи 760 оккупантов;

в июне — 39 тысяч 290 россиян;

в июле — 42 тысячи 860 захватчиков.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал об обновленной статистике потерь россиян в войне. В общей сложности армия РФ уже сократилась на 1,6 миллиона воинов. Около 700 тысяч оккупантов погибли, остальные — получили ранения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на СБУ писал о спецоперации в Черном море. С помощью морского дрона Sea Baby удалось поразить танкер Blue. Это судно входит в так называемый теневой флот РФ.