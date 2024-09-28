Германия и Турция не могут поделить денер-кебаб

Киоск с денер-кебабом в Германии. Фото: Скриншот

Турция и Германия сейчас яростно спорят на тему: чье все-таки национальное блюдо денер-кебаб — немецкое или турецкое. Все началось после того, как Турция подала заявку в ЕС, что денер-кебаб должен быть защищен по схеме "Гарантированное традиционное блюдо".

Об этом сообщает The Economist.

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Конечно, денер-кебаб ассоциируется именно с Турцией. Поэтому два года назад Турция подала заявку в Европейский Союз, чтобы денер, изготовленный из приправленного мяса, жаренного на вертикальном вертеле, был защищен как национальное блюдо. Если ЕС согласится, денер должен быть приготовлен в соответствии с турецкими спецификациями, включая тип мяса (говядина, курица и баранина подходят, телятина и индейка — нет), а также способ его маринования и нарезания.

Это не понравилось немцам. Любимый немцами денер-кебаб совсем не похож на турецкий. Немецкая вариация, введенная и усовершенствованная турецкими гастарбайтерами в 1970-х годах, а затем принятая в других странах Европы, обычно подается завернутой в питту, посыпанную капустой или листьями салата и полита соусами.

В Турции денер обычно подают на рисовом ложе или заворачивают в лаваш (разный хлеб) вместе с картофелем фри, помидорами и острым перцем.

При чем здесь деньги

Дело в том, что объем продаж Döner в Европе составляет примерно 3,5 млрд евро в год, включая 2,3 млрд евро в Германии. Но если Турция добьется своего, блюдо, которое большинство европейцев знает как денер-кебаб, придется продавать под новым названием.

Итак, Германия выдвинула возражение против предложения Турции. Европейская комиссия предоставила сторонам шесть месяцев для достижения компромисса. Если они не смогут разобраться сами, то комиссия самостоятельно решит статус денера.

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