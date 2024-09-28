Німеччина і Туреччина не можуть поділити дьонер-кебаб

Кіоск з дьонер-кебаб у Німеччині. Фото: Скриншот

Туреччина та Німеччина зараз затято сперечаються на тему: чия все ж таки національна страва дьонер-кебаб — німецька чи турецька. Все почалось після того, як Туреччина подала заявку до ЄС, що дьонер-кебаб має бути захищений за схемою "Гарантована традиційна страва".

Про це повідомляє The Economist.

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Звичайно, що дьонер-кебаб асоціюється саме з Туреччиною. Тому два роки тому Туреччина подала заявку до Європейського Союзу, щоб дьонер, виготовлений із приправленого м’яса, смаженого на вертикальному вертелі, був захищений, як національна страва. Якщо ЄС погодиться, дьонер повинен бути приготований відповідно до турецьких специфікацій, включаючи тип м’яса (яловичина, курка та баранина підходять, телятина та індичка — ні), а також спосіб його маринування та нарізання.

Це не сподобалося німцям. Дьонер-кебаб, який уподобали німці, зовсім не схожий на турецький. Німецька варіація, запроваджена та вдосконалена турецькими гастарбайтерами в 1970-х роках, а потім прийнята в інших країнах Європи, зазвичай подається загорнутою в пітту, посипану капустою чи листям салату та полита соусами.

У Туреччині дьонер зазвичай подають на рисовому ложі або загортають у лаваш (різний хліб), разом із картоплею фрі, помідорами та гострим перцем.

При чому тут гроші

Річ у тому, що обсяг продажів Döner в Європі становить приблизно 3,5 мільярда євро на рік, включаючи 2,3 мільярда євро в Німеччині. Але якщо Туреччина доб'ється свого, блюдо, яке більшість європейців знають як дьонер-кебаб, доведеться продавати під новою назвою.

Отже, Німеччина висунула заперечення проти пропозиції Туреччини. Європейська комісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони самостійно не знайдуть спільну мову, то комісія самостійно вирішить статус дьонера.

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