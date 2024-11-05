В ВСУ начала действовать горячая линия для военнообязанных

Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК
В Сухопутных войсках Украины заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Она предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины во вторник, 5 ноября.
Горячая линия Сухопутных войск
"Горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных предоставляет скорую и доступную информацию о военной службе (0800301937)", — говорится в сообщении.
Сообщается, что граждане могут проконсультироваться по своим правам и обязанностям во время мобилизации. Также они могут обратиться в случае проблем и жалоб на работу ТЦК и СП.
Кроме того, работает Call-центр Командования Сухопутных войск (0800500410). Он обеспечивает прямую связь между военнослужащими и воинскими частями и командованием.
"Это информационная служба, которая поможет решить вопросы военной службы, подготовки, обеспечения и поддержки", — пояснили в Сухопутных войсках.
За неделю работы (с 28 октября по 3 ноября) специалисты горячей линии по вопросам мобилизации и учета военнообязанных совместно с Call-центром Командования Сухопутных войск обработали 258 обращений граждан. Большинство из них было решено в телефонном режиме.
Кроме того, был сформирован список проблем, с которыми обращались граждане. Среди них:
- не касались работы ТЦК и СП — 130;
- перенаправлены в Национальную полицию — 2;
- нуждались в дополнительной проработке — 7.
Напомним, мы раньше писали о том, кого не могут мобилизовать в ноябре 2024 года.
Также мы сообщали, удастся ли Украине выполнить план по мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!