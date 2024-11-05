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Почала діяти гаряча лінія з можливістю скарги на ТЦК

5 листопада 2024 20:47
Микола Кондратюк - Редактор
В ЗСУ почала діяти гаряча лінія для військовозобов'язаних
Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Микола Кондратюк - Редактор

У Сухопутний військах України запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Вона надає швидку і доступну інформацію про військову службу.

Про це повідомили у Сухопутних військах України у вівторок, 5 листопада. 

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Гаряча лінія Сухопутних військ. Фото: скриншот

Гаряча лінія Сухопутних військ

"Гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних надає швидку і доступну інформацію про військову службу (0800301937)", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що громадяни мають змогу проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації. Також вони можуть звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП.

Окрім того, працює Call-центр Командування Сухопутних військ (0800500410). Він забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями і військовими частинами та командуванням.

"Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки", — пояснили у Сухопутних військах.

За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, спільно з Call-центром Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі.

Окрім того, було сформовано список проблем, з якими зверталися громадяни. Серед них:

  • не стосувалися роботи ТЦК та СП — 130;
  • перенаправлені до Національної поліції — 2;
  • потребували додаткового опрацювання — 7.
гаряча лінія сухопутних сил
Повідомлення від Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого не можуть мобілізувати у листопаді 2024 року.

Також ми повідомляли, чи вдасться Україні виконати план з мобілізації.

Україна військовозобов'язані мобілізація армія ЗСУ

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