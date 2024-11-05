В ЗСУ почала діяти гаряча лінія для військовозобов'язаних

Почала діяти гаряча лінія з можливістю скарги на ТЦК
У Сухопутний військах України запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Вона надає швидку і доступну інформацію про військову службу.
Про це повідомили у Сухопутних військах України у вівторок, 5 листопада.
Гаряча лінія Сухопутних військ
"Гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних надає швидку і доступну інформацію про військову службу (0800301937)", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що громадяни мають змогу проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації. Також вони можуть звернутися у випадку проблем та наявності скарг на роботу ТЦК та СП.
Окрім того, працює Call-центр Командування Сухопутних військ (0800500410). Він забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями і військовими частинами та командуванням.
"Це інформаційна служба, яка допоможе розв’язати питання щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки", — пояснили у Сухопутних військах.
За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, спільно з Call-центром Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі.
Окрім того, було сформовано список проблем, з якими зверталися громадяни. Серед них:
- не стосувалися роботи ТЦК та СП — 130;
- перенаправлені до Національної поліції — 2;
- потребували додаткового опрацювання — 7.
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