У танкера РФ возле Сирии произошла утечка горючего - детали

Танкер "Александр Отраковский". Иллюстративное фото: росСМИ

Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации. У одного из кораблей РФ возле Сирии протекает топливо.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Утечка топлива

Известно, что российским военным приказали сжечь все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта. А с эвакуацией имущества морским путем у них возникли проблемы — им не дали разрешения зайти в порт Тартус.

"9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий Владимирович совершил очередную тщетную попытку договориться — его не допустили к переговорам", — говорится в сообщении.

Поэтому сухогруз Sparta и два больших десантных корабля "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На втором возникли проблемы с опреснителем воды, из-за чего начали протекать второй и третий баки с топливом.

Скриншот поста ГУР

Напомним, 11 января в Балтийском море немецкие спасательные службы остановили дрейф танкера Eventin, перевозившего около 99 тысяч метрических тонн нефти из России. Судно потеряло возможность маневрировать.

А нефтепродукты с российского танкера "Волгонефть-239" снова попали в море. Известно, что он застрял на мели возле поселка Тамань.