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Вблизи Черкасс слышны взрывы — что известно

16 декабря 2024 05:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Черкассах 16 декабря утром
Огневая мобильная группа сбивает воздушные цели. Фото: Минобороны Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы вблизи Черкасс раздаются прямо сейчас, утром 16 декабря. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Обновлено в 05:52

Возле Черкасс снова был слышен взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 сигнал тревоги продолжается почти в половине областей Украины. В частности: в Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога в Украине 16 декабря
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Сумах вечером, 15 декабря, был слышен взрыв. Перед этим в области объявили тревогу из-за ракетной угрозы.

Также мы писали, что утром того же дня взрыв прозвучал в Харькове. Враг нанес удар по Киевскому району города.

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