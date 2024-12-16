Взрыв в Черкассах 16 декабря утром

Огневая мобильная группа сбивает воздушные цели. Фото: Минобороны Украины

Взрывы вблизи Черкасс раздаются прямо сейчас, утром 16 декабря. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Взрывы на окраинах Черкасс 16 декабря

"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Обновлено в 05:52

Возле Черкасс снова был слышен взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48 сигнал тревоги продолжается почти в половине областей Украины. В частности: в Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Сумах вечером, 15 декабря, был слышен взрыв. Перед этим в области объявили тревогу из-за ракетной угрозы.

Также мы писали, что утром того же дня взрыв прозвучал в Харькове. Враг нанес удар по Киевскому району города.