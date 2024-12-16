Взрыв в Черкассах 16 декабря утром

Вблизи Черкасс слышны взрывы — что известно
Взрывы вблизи Черкасс раздаются прямо сейчас, утром 16 декабря. В области продолжается тревога.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Взрывы на окраинах Черкасс 16 декабря
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:52
Возле Черкасс снова был слышен взрыв.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:48 сигнал тревоги продолжается почти в половине областей Украины. В частности: в Киевской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, что в Сумах вечером, 15 декабря, был слышен взрыв. Перед этим в области объявили тревогу из-за ракетной угрозы.
Также мы писали, что утром того же дня взрыв прозвучал в Харькове. Враг нанес удар по Киевскому району города.
Читайте Новини.LIVE!